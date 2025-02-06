Азербайджан направил РФ ноту о прекращении деятельности Русского дома в Баку
МИД Азербайджана: РФ направлена нота о прекращении деятельности Русского дома
Российской стороне направлена нота из Азербайджана, официально информирующая о прекращении деятельности «Русского дома» в Баку. Об этом заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.
«Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома в Баку 3 февраля. Учитывая, что Азербайджан уже принял решение о прекращении деятельности Русского дома, ждём от российской стороны принятия соответствующих мер», — отметил он.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о проблемах с регистрацией Русского дома в Азербайджане. Он подчеркнул, что российская сторона всегда была готова к регистрации своего культурного центра, но обращения к азербайджанским властям не давали результатов.
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