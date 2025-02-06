Азербайджан направил РФ ноту о прекращении деятельности Русского дома в Баку

Российской стороне направлена нота из Азербайджана, официально информирующая о прекращении деятельности «Русского дома» в Баку. Об этом заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

«Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома в Баку 3 февраля. Учитывая, что Азербайджан уже принял решение о прекращении деятельности Русского дома, ждём от российской стороны принятия соответствующих мер», — отметил он.