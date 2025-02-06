Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 14:11

Азербайджан направил РФ ноту о прекращении деятельности Русского дома в Баку

МИД Азербайджана: РФ направлена нота о прекращении деятельности Русского дома

Российской стороне направлена нота из Азербайджана, официально информирующая о прекращении деятельности «Русского дома» в Баку. Об этом заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

«Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности Русского дома в Баку 3 февраля. Учитывая, что Азербайджан уже принял решение о прекращении деятельности Русского дома, ждём от российской стороны принятия соответствующих мер», — отметил он.

Российский посол заявил о заморозке счетов Русского дома в Париже
Российский посол заявил о заморозке счетов Русского дома в Париже

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о проблемах с регистрацией Русского дома в Азербайджане. Он подчеркнул, что российская сторона всегда была готова к регистрации своего культурного центра, но обращения к азербайджанским властям не давали результатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rustamli Photos

Мария Любицкая
  • Новости
  • Россия
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar