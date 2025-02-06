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Регион
6 февраля, 13:49

Российский посол заявил о заморозке счетов Русского дома в Париже

Посол Мешков: Франция пытается заблокировать работу Русского дома в Париже

Франция пытается полностью остановить деятельность Русского дома в Париже, уже заморожены счета. Об этом сообщил посол России в Пятой республике Алексей Мешков.

«Предпринимаются попытки полностью заморозить работу Русского дома за счёт того, что заморозили счёта. У нас ведутся непростые переговоры с французами на этот счёт», — приводит РИА «Новости» его слова.

Мешков также подчеркнул, что данная негативная ситуация наблюдается на протяжении последних недель.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о проблемах с регистрацией Русского дома в Азербайджане. Он подчеркнул, что российская сторона всегда была готова к регистрации своего культурного центра, но обращения к азербайджанским властям не давали результатов.

Стала известна судьба Русского дома в Дамаске после свержения Асада
Стала известна судьба Русского дома в Дамаске после свержения Асада
Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Наталья Демьянова
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