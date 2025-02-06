Российский посол заявил о заморозке счетов Русского дома в Париже

Франция пытается полностью остановить деятельность Русского дома в Париже, уже заморожены счета. Об этом сообщил посол России в Пятой республике Алексей Мешков.

«Предпринимаются попытки полностью заморозить работу Русского дома за счёт того, что заморозили счёта. У нас ведутся непростые переговоры с французами на этот счёт», — приводит РИА «Новости» его слова.

Мешков также подчеркнул, что данная негативная ситуация наблюдается на протяжении последних недель.