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10 января, 09:01

Стала известна судьба Русского дома в Дамаске после свержения Асада

Примаков: Русский дом в Дамаске закрыт, но передан Украине не был

Новый сирийские власти не передавали украинской стороне Русский дом в Дамаске, сейчас здание закрыто, а российские дипломаты ведут переговоры по его сохранению в арабской республике. Об этом написал в телеграм-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Я тут смотрю, обеспокоенная общественность уже подарила Русский дом в Дамаске под украинское то ли консульство, то ли посольство. Никто Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Дамаске никому не передавал, никакого «украинского дома» там нет. РЦНК законсервирован до лучшего времени, заперт», — отметил он.

По его словам, российское посольство ведёт сложную и тонкую переговорную работу, стараясь сохранить достигнутые договорённости и присутствие РФ на территории Сирии. Сейчас Русский дом находится в законсервированном состоянии и есть надежда, что когда-нибудь вновь откроет двери, резюмировал Примаков.

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Ранее постпред РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что новые власти Сирии выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества с Россией, хотя никакой конкретики пока не было представлено.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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