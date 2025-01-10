Стала известна судьба Русского дома в Дамаске после свержения Асада

Новый сирийские власти не передавали украинской стороне Русский дом в Дамаске, сейчас здание закрыто, а российские дипломаты ведут переговоры по его сохранению в арабской республике. Об этом написал в телеграм-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Я тут смотрю, обеспокоенная общественность уже подарила Русский дом в Дамаске под украинское то ли консульство, то ли посольство. Никто Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Дамаске никому не передавал, никакого «украинского дома» там нет. РЦНК законсервирован до лучшего времени, заперт», — отметил он.

По его словам, российское посольство ведёт сложную и тонкую переговорную работу, стараясь сохранить достигнутые договорённости и присутствие РФ на территории Сирии. Сейчас Русский дом находится в законсервированном состоянии и есть надежда, что когда-нибудь вновь откроет двери, резюмировал Примаков.