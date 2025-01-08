Стало известно о планах Эрдогана провести в Сирии военную операцию против курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совместно с новыми властями Сирии может провести военную операцию против Рабочей партии Курдистана, если члены РПК не сложат оружие, а также если последуют новые требования со стороны Запада. Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.

«Эрдоган предупредил. Если PПK-YPG не сложит оружие, если она продолжит настаивать на другой администрации в Сирии и если западные страны выдвинут требования в этом направлении, то крупномасштабная военная операция вместе с сирийским государством будет неизбежна», — пишет издание.