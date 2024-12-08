МИД РФ подтвердил, что Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из САР

Министерство иностранных дел России подтвердило, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с вооружённой оппозицией принял решение покинуть пост главы государства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

«С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии. В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооружённого конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что Асад дал указание осуществить передачу власти мирным путём.

В министерстве добавили, что Россия в переговорах не участвовала. Также МИД убедительно призвал все вовлечённые стороны отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путём.