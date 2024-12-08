МИД РФ подтвердил, что Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из САР
Башар Асад. Обложка © ТАСС / Zuma
Министерство иностранных дел России подтвердило, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с вооружённой оппозицией принял решение покинуть пост главы государства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.
«С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии. В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооружённого конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну», — говорится в сообщении.
В МИД уточнили, что Асад дал указание осуществить передачу власти мирным путём.
В министерстве добавили, что Россия в переговорах не участвовала. Также МИД убедительно призвал все вовлечённые стороны отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путём.
Башару Асаду 59 лет. Пост президента Сирии он занял в 2000 году после смерти его отца Хафеза Асада, который возглавлял государство с 1971 года.
Напомним, сирийская вооружённая оппозиция за несколько дней захватила города Алеппо, Хаму и часть территории в провинции Идлиб. Также представители оппозиции объявили, что столица Дамаск захвачена, а Башар Асад свергнут. При этом Правительство Сирии получило гарантии безопасности. По словам премьер-министра страны, кабмин готов к сотрудничеству с новыми властями.