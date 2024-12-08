В Госдуме оценили будущее российских военных баз в Сирии после свержения Асада
Депутат Чепа допустил, что Россия может не сохранить военные базы в Сирии
К государственному перевороту в Сирии привели внутренние проблемы страны, которые не решались долгое время. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Очень печально, что всё произошло так быстро, что сирийская армия оказалась полностью не готова, власть оказалась слабая. Понимаем, что экономические проблемы, которые на протяжении длительного времени не решались, и внутренние проблемы в армии… Наверное, они были известны. К сожалению, эти проблемы привели к этому», — высказался депутат в разговоре с «Газетой.ru».
Также он сообщил, что на фоне побед ВС РФ на Украине неудивительно, что сейчас будут раздуваться любые конфликты, связанные с близостью к России. При этом Чепа подчеркнул, что наша страна проделала большую работу, чтобы примирить стороны и урегулировать конфликт. Однако этого оказалось недостаточно. Депутат допустил, что РФ не будет сохранять военные базы в Сирии в связи с возникшими обстоятельствами.
Ранее Life.ru писал, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на грузовом самолёте из-за наступления боевиков. Борт, на котором находился политик, направился в сторону прибрежных районов и пропал с радаров на высоте 500 метров. Сейчас о его местонахождении ничего не известно. С высокой долей вероятности Асад мог погибнуть при крушении Ил-76. Тем временем сирийские мятежники объявили по гостелевидению о свержении президента. Они утверждают, что полностью контролируют Дамаск.
Life.ru