В Госдуме оценили будущее российских военных баз в Сирии после свержения Асада

К государственному перевороту в Сирии привели внутренние проблемы страны, которые не решались долгое время. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Очень печально, что всё произошло так быстро, что сирийская армия оказалась полностью не готова, власть оказалась слабая. Понимаем, что экономические проблемы, которые на протяжении длительного времени не решались, и внутренние проблемы в армии… Наверное, они были известны. К сожалению, эти проблемы привели к этому», — высказался депутат в разговоре с «Газетой.ru».