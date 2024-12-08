Reuters: Башар Асад с высокой долей вероятности погиб в авиакатастрофе

Самолёт Ил-76 авиакомпании Syrian Air, на борту которого мог находиться президент Сирии Башар Асад, направился в сторону прибрежных районов и пропал с радаров на высоте 500 метров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сразу несколько источников, которые считают, что глава государства «‎с высокой долей вероятности» погиб при крушении борта.

Самолёт Асада. Скриншот © Flightradar24

«Самолёт исчез с радара. Возможно, транспондер был выключен, но велика вероятность того, что борт могли сбить», — утверждает собеседник агентства.