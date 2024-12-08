Reuters: Башар Асад с высокой долей вероятности погиб в авиакатастрофе
Президент Сирии Башар Асад. Обложка © kremlin.ru
Самолёт Ил-76 авиакомпании Syrian Air, на борту которого мог находиться президент Сирии Башар Асад, направился в сторону прибрежных районов и пропал с радаров на высоте 500 метров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сразу несколько источников, которые считают, что глава государства «с высокой долей вероятности» погиб при крушении борта.
Самолёт Асада. Скриншот © Flightradar24
«Самолёт исчез с радара. Возможно, транспондер был выключен, но велика вероятность того, что борт могли сбить», — утверждает собеседник агентства.
По словам инсайдеров, во время полёта Ил-76 совершил резкий разворот на 180 градусов и начал снижаться, после чего исчез с радаров. Согласно данным онлайн-сервиса Flightradar24, самолёт сирийской авиакомпании Syrian Air, появился на радарах в районе Дамаска около 5:00 мск, а пропал примерно через 40 минут полёта неподалеку от города Хомс. В настоящее время официальных сведений о его местонахождении нет.
По данным СМИ, Башар Асад покинул Дамаск на грузовом самолёте в ночь на 8 декабря. Сейчас даже сирийский премьер-министр не знает, где находится президент. Правительство Сирии уже получило гарантии безопасности от повстанцев, премьер подчеркнул, что готов работать с любой властью, которую выберет народ.