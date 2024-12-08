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8 декабря, 08:53
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Reuters: Башар Асад с высокой долей вероятности погиб в авиакатастрофе

Президент Сирии Башар Асад. Обложка © kremlin.ru

Президент Сирии Башар Асад. Обложка © kremlin.ru

Самолёт Ил-76 авиакомпании Syrian Air, на борту которого мог находиться президент Сирии Башар Асад, направился в сторону прибрежных районов и пропал с радаров на высоте 500 метров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сразу несколько источников, которые считают, что глава государства «‎с высокой долей вероятности» погиб при крушении борта.

Самолёт Асада. Скриншот © Flightradar24

Самолёт Асада. Скриншот © Flightradar24

«Самолёт исчез с радара. Возможно, транспондер был выключен, но велика вероятность того, что борт могли сбить», — утверждает собеседник агентства.

По словам инсайдеров, во время полёта Ил-76 совершил резкий разворот на 180 градусов и начал снижаться, после чего исчез с радаров. Согласно данным онлайн-сервиса Flightradar24, самолёт сирийской авиакомпании Syrian Air, появился на радарах в районе Дамаска около 5:00 мск, а пропал примерно через 40 минут полёта неподалеку от города Хомс. В настоящее время официальных сведений о его местонахождении нет.

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По данным СМИ, Башар Асад покинул Дамаск на грузовом самолёте в ночь на 8 декабря. Сейчас даже сирийский премьер-министр не знает, где находится президент. Правительство Сирии уже получило гарантии безопасности от повстанцев, премьер подчеркнул, что готов работать с любой властью, которую выберет народ.

Владимир Озеров
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