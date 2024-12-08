Премьер Сирии заявил, что готов сотрудничать с любой властью, которую выберет народ
Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов к мирной передаче власти и сотрудничеству с любым руководством, которое выберет сирийский народ.
«Эта страна может быть нормальной страной, страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и с миром <...>, но этот вопрос зависит от любого руководства, выбранного сирийским народом. Мы готовы сотрудничать с ним, чтобы предоставить ему все возможности», — сказал политик, чьи слова приводит телеканал Al Arabiya.
Аль-Джалали добавил о необходимости сохранения институтов государства, которые «предназначены для всех».
Утром 8 декабря стало известно о крупном наступлении боевиков на Дамаск. В результате международный аэропорт оказался парализован, а правительственные войска начали отступление.
ТАСС/Juma Mohammad/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire