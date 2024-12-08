Премьер Сирии заявил, что готов сотрудничать с любой властью, которую выберет народ

«Эта страна может быть нормальной страной, страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и с миром <...>, но этот вопрос зависит от любого руководства, выбранного сирийским народом. Мы готовы сотрудничать с ним, чтобы предоставить ему все возможности», — сказал политик, чьи слова приводит телеканал Al Arabiya.