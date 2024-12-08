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8 декабря, 02:51

Международный аэропорт Дамаска остановил работу, в городе слышна стрельба

Международный аэропорт Дамаска прекратил принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщает сирийская радиостанция Sham FM.

Из воздушной гавани были эвакуированы все сотрудники. Крупные информационные агентства со ссылкой на местных жителей сообщают о стрельбе в городе. Кто её вёл, пока неясно.

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Напомним, в конце ноября антиправительственные формирования пошли в масштабное наступление на позиции армии Сирии. Боевики смогли взять под контроль город Хама. Также ими захвачены Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. Несмотря на локальные неудачи, президент САР Башар Асад не покидал Дамаск и полон решимости уничтожить внутренних врагов.

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Артур Лапсаков
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