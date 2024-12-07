В Сирии опровергли слухи об отъезде Асада из Дамаска
Канцелярия Асада заверила, что он находится в Дамаске и продолжает работать
Президент Сирии Башар Асад не покидал Дамаск, несмотря на продвижение террористов и отступление правительственных войск. Сейчас политик продолжает работать в прежнем режиме, выполняя свои обязанности по управлению страной. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера.
«Некоторые зарубежные СМИ распространяют слухи и ложные новости об отъезде президента Башара Асада из Дамаска или кратких визитах в ту или иную страну. <…> Канцелярия Сирийской Арабской Республики подтверждает, что президент продолжает выполнять свою работу, национальные и конституционные обязанности из столицы, [города] Дамаска», — говорится в заявлении.
Напомним, в Сирии террористы взяли под контроль город Хама. При этом, несмотря на локальные неудачи, Асад полон решимости уничтожить внутренних врагов, в том числе при помощи союзников. Уже сейчас российская авиация помогает правительственным войскам сокращать численность боевиков. Тем временем Египет и Иордания призвали Асада покинуть страну, чтобы не попасть в плен к боевикам.
ТАСС / Zuma