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5 декабря, 23:30

Совместные силы РФ и Сирии уничтожили не менее 300 боевиков

Игнасюк: Удары ВКС России и ВВС Сирии уничтожили не менее 300 боевиков за сутки

Силы ВКС России и ВВС Сирии провели серию ударов по пунктам управления и укрытиям боевиков в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, уничтожив за прошлые сутки не менее 300 террористов. Кроме того, в ходе операции были разрушены пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов боевиков.

Как сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, удары по террористам были нанесены с целью содействия Сирийской арабской армии в отражении террористической агрессии.

«Уничтожены не менее 300 террористов, 9 реактивных систем залпового огня, 7 танков, 28 боевых бронированных машин, 14 единиц автомобильной техники, пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов», — отметил Игнасюк.

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Тем временем Минобороны Сирии сообщило, что сирийская армия вывела свои войска из города Хама. В последние дни армия уничтожила значительное количество террористов и их техники, однако боевые действия усилились 5 декабря, что привело к потерям среди военнослужащих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Анатолий Цейко
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