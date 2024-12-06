Совместные силы РФ и Сирии уничтожили не менее 300 боевиков

Силы ВКС России и ВВС Сирии провели серию ударов по пунктам управления и укрытиям боевиков в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, уничтожив за прошлые сутки не менее 300 террористов. Кроме того, в ходе операции были разрушены пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов боевиков.

Как сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, удары по террористам были нанесены с целью содействия Сирийской арабской армии в отражении террористической агрессии.

«Уничтожены не менее 300 террористов, 9 реактивных систем залпового огня, 7 танков, 28 боевых бронированных машин, 14 единиц автомобильной техники, пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов», — отметил Игнасюк.