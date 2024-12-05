Минобороны Сирии сообщило о выводе войск из Хамы

Сирийская армия вывела свои войска из города Хама, сообщило Министерство обороны Арабской Республики.

«Для обеспечения безопасности гражданского населения во время столкновений в черте города военные подразделения провели передислокацию и переместились на позиции за пределами Хамы», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В Минобороны отметили, что в последние дни армия уничтожила значительное количество террористов и их техники на нескольких направлениях. Во второй половине дня 5 декабря бои усилились, что привело к потерям среди военнослужащих.

«Несмотря на большие потери, террористические группировки смогли проникнуть в жилые районы города», — добавили в министерстве.