Минобороны Сирии сообщило о выводе войск из Хамы
Сирийская армия вывела свои войска из города Хама, сообщило Министерство обороны Арабской Республики.
«Для обеспечения безопасности гражданского населения во время столкновений в черте города военные подразделения провели передислокацию и переместились на позиции за пределами Хамы», — говорится в официальном заявлении ведомства.
В Минобороны отметили, что в последние дни армия уничтожила значительное количество террористов и их техники на нескольких направлениях. Во второй половине дня 5 декабря бои усилились, что привело к потерям среди военнослужащих.
«Несмотря на большие потери, террористические группировки смогли проникнуть в жилые районы города», — добавили в министерстве.
Хама расположена в центральной части Сирии и оставалась под контролем сирийской армии на протяжении всего конфликта, начавшегося весной 2011 года. Этот город имеет стратегическое значение, так как находится между Хомсом и Дамаском и граничит с провинцией Латакия через горный массив.
Напомним, что в конце ноября антиправительственные силы начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Боевики смогли прорваться к Алеппо и захватили значительную часть города. Армии правительства в отражении атак террористов активно помогает российская авиация. Подробности о том, кто и с кем воюет в Сирии, можно узнать в материале Life.ru.
Kandinsky 3.1 / Life.ru