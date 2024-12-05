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5 декабря, 15:51

Минобороны Сирии сообщило о выводе войск из Хамы

Сирийская армия вывела свои войска из города Хама, сообщило Министерство обороны Арабской Республики.

«Для обеспечения безопасности гражданского населения во время столкновений в черте города военные подразделения провели передислокацию и переместились на позиции за пределами Хамы», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В Минобороны отметили, что в последние дни армия уничтожила значительное количество террористов и их техники на нескольких направлениях. Во второй половине дня 5 декабря бои усилились, что привело к потерям среди военнослужащих.

«Несмотря на большие потери, террористические группировки смогли проникнуть в жилые районы города», — добавили в министерстве.

Хама расположена в центральной части Сирии и оставалась под контролем сирийской армии на протяжении всего конфликта, начавшегося весной 2011 года. Этот город имеет стратегическое значение, так как находится между Хомсом и Дамаском и граничит с провинцией Латакия через горный массив.

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Напомним, что в конце ноября антиправительственные силы начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Боевики смогли прорваться к Алеппо и захватили значительную часть города. Армии правительства в отражении атак террористов активно помогает российская авиация. Подробности о том, кто и с кем воюет в Сирии, можно узнать в материале Life.ru.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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