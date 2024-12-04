Россия помогла силам военной академии Асада прорвать окружение под Алеппо
Офицеры и курсанты военной академии имени Хафеза Асада, которые были окружены боевиками вооруженных формирований в районе Эс-Сафира к юго-востоку от Алеппо на севере Сирии, смогли прорвать блокаду при поддержке России. Об этом сообщило командование вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.
В соответствии с информацией, размещенной на странице сирийского министерства обороны в Facebook*, благодаря «совместной координации между Сирией и Россией на военном и политическом уровнях удалось преодолеть блокаду и организовать вывод курсантов в сторону города Хомс».
Напомним, что 28 ноября боевики нанесли удар по правительственным войскам в Сирии и быстро продвинулись к Алеппо, захватив часть города. Позже террористы начали наступление в провинции Хама, однако Армия Сирии сумела остановить их дальнейшее продвижение. В Дамаске считают, что атаку могут курировать США и Израиль. В частности, западные военные инструкторы были замечены в Сирии еще в сентябре, а сирийские спецслужбы располагают информацией о применении боевиками американских технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта.
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Midjourney / Life.ru