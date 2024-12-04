Россия помогла силам военной академии Асада прорвать окружение под Алеппо

Офицеры и курсанты военной академии имени Хафеза Асада, которые были окружены боевиками вооруженных формирований в районе Эс-Сафира к юго-востоку от Алеппо на севере Сирии, смогли прорвать блокаду при поддержке России. Об этом сообщило командование вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.