«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 10:33

Россия помогла силам военной академии Асада прорвать окружение под Алеппо

Офицеры и курсанты военной академии имени Хафеза Асада, которые были окружены боевиками вооруженных формирований в районе Эс-Сафира к юго-востоку от Алеппо на севере Сирии, смогли прорвать блокаду при поддержке России. Об этом сообщило командование вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

В соответствии с информацией, размещенной на странице сирийского министерства обороны в Facebook*, благодаря «совместной координации между Сирией и Россией на военном и политическом уровнях удалось преодолеть блокаду и организовать вывод курсантов в сторону города Хомс».

Кто и с кем воюет в Сирии: джихадисты, протурецкие группировки и ключевые союзники Асада
Кто и с кем воюет в Сирии: джихадисты, протурецкие группировки и ключевые союзники Асада

Напомним, что 28 ноября боевики нанесли удар по правительственным войскам в Сирии и быстро продвинулись к Алеппо, захватив часть города. Позже террористы начали наступление в провинции Хама, однако Армия Сирии сумела остановить их дальнейшее продвижение. В Дамаске считают, что атаку могут курировать США и Израиль. В частности, западные военные инструкторы были замечены в Сирии еще в сентябре, а сирийские спецслужбы располагают информацией о применении боевиками американских технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта.

* Запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Сирия
  • Армия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar