В Сирии боевики прорвались в западную и центральную части Алеппо

В Сирии антиправительственные силы прорвались в Алеппо, который является крупнейший городов страны с населением около 4 миллионов человек. Вооружённые группировки впервые с 2016 года смогли войти в этот населённый пункт, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

«Вооружённые группировки захватили Научно-исследовательский центр, расположенный в одном из отдалённых районов Алеппо. Этот объект использовался режимом в военных целях и, как сообщается, производил бочковые бомбы и артиллерийские батареи», — говорится в сообщении.

По данным Anadolu, 10 тысяч жителей покинули западную окраину города и бежали в провинцию Идлиб, спасаясь от ракетных обстрелов и перестрелок. Под контроль боевиков перешло 400 кв. км территории, 70 населённых пунктов и стратегически важные объекты.