В Сирии боевики прорвались в западную и центральную части Алеппо
Сирийские боевики заявили, что вошли в западную и центральную части Алеппо
В Сирии антиправительственные силы прорвались в Алеппо, который является крупнейший городов страны с населением около 4 миллионов человек. Вооружённые группировки впервые с 2016 года смогли войти в этот населённый пункт, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.
«Вооружённые группировки захватили Научно-исследовательский центр, расположенный в одном из отдалённых районов Алеппо. Этот объект использовался режимом в военных целях и, как сообщается, производил бочковые бомбы и артиллерийские батареи», — говорится в сообщении.
По данным Anadolu, 10 тысяч жителей покинули западную окраину города и бежали в провинцию Идлиб, спасаясь от ракетных обстрелов и перестрелок. Под контроль боевиков перешло 400 кв. км территории, 70 населённых пунктов и стратегически важные объекты.
Напомним, боевики, в том числе члены «Хайят Тахрир аш-Шам»*, спустя 4,5 года начали крупное наступление на западе Алеппо. По сообщениям СМИ, вооружённые формирования взяли под контроль крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Отражать атаку боевиков помогает российская авиация. Сегодня, 29 ноября, произошёл обстрел студенческого городка Университета Алеппо — одного из крупнейших вузов Сирии, в результате есть жертвы. Политолог в разговоре с Life.ru назвал два подводных камня эскалации в Алеппо.
* Запрещённая в РФ международная террористическая организация
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