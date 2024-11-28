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Регион
28 ноября, 20:11

Сотни боевиков, напавших на Алеппо, уничтожены при поддержке российских ВКС

Сирийская армия и ВКС РФ ликвидировали около 400 боевиков, напавших на Алеппо

Российская авиация помогает сирийской армии отражать атаку террористов, напавших на Алеппо и Идлиб. Совместными силами было уничтожено не менее 400 боевиков, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«С 7:50 27 ноября незаконные вооружённые формирования, связанные с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»*, напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирийская арабская армия ведёт упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России», — сообщил офицер.

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Напомним, в сирийской провинции Алеппо боевики активно наступают на места дислокации правительственных войск. Вооружённые формирования уже взяли под контроль 13 окрестных деревень и крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Также через тяжёлые сражения с бойцами президента Башара Асада боевики уже заполучили город Урм-эль-Кубра.

* Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / U__Photo

Оксана Попова
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