Сотни боевиков, напавших на Алеппо, уничтожены при поддержке российских ВКС

Российская авиация помогает сирийской армии отражать атаку террористов, напавших на Алеппо и Идлиб. Совместными силами было уничтожено не менее 400 боевиков, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«С 7:50 27 ноября незаконные вооружённые формирования, связанные с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»*, напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирийская арабская армия ведёт упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России», — сообщил офицер.

Напомним, в сирийской провинции Алеппо боевики активно наступают на места дислокации правительственных войск. Вооружённые формирования уже взяли под контроль 13 окрестных деревень и крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Также через тяжёлые сражения с бойцами президента Башара Асада боевики уже заполучили город Урм-эль-Кубра.