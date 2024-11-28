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Регион
28 ноября, 19:19

В Сирии закрыли трассу Дамаск-Алеппо из-за боевых действий

Трасса Алеппо — Дамаск временно закрыта для обеспечения безопасности транспорта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. Решение принято в связи с наступлением террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* на регион.

Обстановка в Алеппо. Видео © X / officialrnintel

«Сирийская армия в настоящее время ведёт ожесточённые бои с террористическими группировками в сочетании с ракетными обстрелами и применением тяжёлой артиллерии», — уточнет агентство.

Напомним, в сирийской провинции Алеппо боевики активно наступают на места дислокации правительственных войск. Вооружённые формирования уже взяли под контроль 13 окрестных деревень и крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Также через тяжёлые сражения с бойцами президента Башара Асада боевики уже заполучили город Урм-эль-Кубра.

Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу
Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу

*Запрещённая в РФ международная террористическая организация

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gevorg Ghazaryan

Оксана Попова
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