В Сирии закрыли трассу Дамаск-Алеппо из-за боевых действий

Трасса Алеппо — Дамаск временно закрыта для обеспечения безопасности транспорта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. Решение принято в связи с наступлением террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* на регион.

Обстановка в Алеппо. Видео © X / officialrnintel

«Сирийская армия в настоящее время ведёт ожесточённые бои с террористическими группировками в сочетании с ракетными обстрелами и применением тяжёлой артиллерии», — уточнет агентство.

Напомним, в сирийской провинции Алеппо боевики активно наступают на места дислокации правительственных войск. Вооружённые формирования уже взяли под контроль 13 окрестных деревень и крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Также через тяжёлые сражения с бойцами президента Башара Асада боевики уже заполучили город Урм-эль-Кубра.