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Регион
28 ноября, 05:58

Сирийские боевики начали крупное наступление на западе Алеппо

CNN: В Сирии боевики начали активно атаковать правительственные войска

В сирийской провинции Алеппо боевики активно наступают на места дислокации правительственных войск. О напряжённости в регионе сообщает CNN.

По сообщениям агентства, вооружённые формирования уже взяли под контроль 13 окрестных деревень и крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Также через тяжёлые сражения с бойцами президента Башара Асада боевики уже заполучили город Урм-эль-Кубра. Издание Anadolu отмечает, что в столкновениях замечены террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

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Недавно ракетным ударам подверглась военная база США, находящаяся в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Два снаряда упали неподалёку, а одна прилетела четко в расположение части, где после наблюдали крупный столб дыма.

*запрещённая в РФ международная террористическая организация

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mehmet ali poyraz

Николай Рюмин
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