Сирийские боевики начали крупное наступление на западе Алеппо
CNN: В Сирии боевики начали активно атаковать правительственные войска
В сирийской провинции Алеппо боевики активно наступают на места дислокации правительственных войск. О напряжённости в регионе сообщает CNN.
По сообщениям агентства, вооружённые формирования уже взяли под контроль 13 окрестных деревень и крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Также через тяжёлые сражения с бойцами президента Башара Асада боевики уже заполучили город Урм-эль-Кубра. Издание Anadolu отмечает, что в столкновениях замечены террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
Недавно ракетным ударам подверглась военная база США, находящаяся в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Два снаряда упали неподалёку, а одна прилетела четко в расположение части, где после наблюдали крупный столб дыма.
*запрещённая в РФ международная террористическая организация
Shutterstock / FOTODOM / mehmet ali poyraz