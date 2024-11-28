Сирийские боевики начали крупное наступление на западе Алеппо

В сирийской провинции Алеппо боевики активно наступают на места дислокации правительственных войск. О напряжённости в регионе сообщает CNN.

По сообщениям агентства, вооружённые формирования уже взяли под контроль 13 окрестных деревень и крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Также через тяжёлые сражения с бойцами президента Башара Асада боевики уже заполучили город Урм-эль-Кубра. Издание Anadolu отмечает, что в столкновениях замечены террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.