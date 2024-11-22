Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу

Ракетному обстрелу подверглась военная база США, расположенная в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, одна из ракет попала на территорию базы.

По данным РИА «Новости», в результате обстрела по базе было выпущено три ракеты, две из которых разорвались в окрестностях.

«Одна попала по юго-восточной её части, откуда поднимается сильный столб дыма», — сообщил источник агентства.