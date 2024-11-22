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21 ноября, 21:48

Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу

Al Mayadeen: Военная база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

Ракетному обстрелу подверглась военная база США, расположенная в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, одна из ракет попала на территорию базы.

По данным РИА «Новости», в результате обстрела по базе было выпущено три ракеты, две из которых разорвались в окрестностях.

«Одна попала по юго-восточной её части, откуда поднимается сильный столб дыма», — сообщил источник агентства.

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Недавно США нанесли авиаудары по иранским группировкам в Сирии. Было заявлено, что удары были направлены на ослабление способности иранских групп планировать и осуществлять будущие нападения на силы США и Коалиции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Анатолий Цейко
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