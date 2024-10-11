Военные США открыли огонь по союзным силам в Сирии
Американские военные нанесли артиллерийские удары по союзным сирийским силам
Американские военные открыли огонь по союзным сирийской армии силам в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили корреспонденты РИА «Новости» со ссылкой на источник в Сирии.
«Артиллерия американских военных четырежды открыла огонь по союзным сирийской армии силам в Хувейджа Сакр и Марийи на северной окраине города Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что армейские вертолёты патрулируют территорию вокруг базы США на газовом месторождении Конико. Эта база неоднократно подвергалась ракетным ударам со стороны ополченцев, что делает ситуацию в регионе крайне напряжённой.
Ранее сообщалось, что военная база США в Сирии могла подвергнуться ракетному обстрелу. Все подразделения американских солдат в регионе вблизи сирийского Эш-Шаддада были переведены в режим повышенной боевой готовности.
Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff