Американский БПЛА MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35 ВКС России в небе Сирии
MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons
Американский БПЛА MQ-9 Reaper допустил опасное сближение с российским самолётом Су-35 в небе над сирией. Как рассказал на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, всё произошло в сирийской провинции Хомс.
«На юге провинции Хомс произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолётом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полёт вдоль южной границы Сирии», — сообщил офицер и добавил, что столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российского лётчика.
Ранее хуситы уничтожили беспилотник MQ-9 Reaper производства США, который зашёл в воздушное пространство области Саада в Йемене. Беспилотник могла сбить ракета, которую запустили с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Куб".