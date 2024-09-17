Американский БПЛА MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35 ВКС России в небе Сирии

Американский БПЛА MQ-9 Reaper допустил опасное сближение с российским самолётом Су-35 в небе над сирией. Как рассказал на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, всё произошло в сирийской провинции Хомс.