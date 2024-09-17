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17 сентября, 19:24

Американский БПЛА MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35 ВКС России в небе Сирии

MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons

MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons

Американский БПЛА MQ-9 Reaper допустил опасное сближение с российским самолётом Су-35 в небе над сирией. Как рассказал на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, всё произошло в сирийской провинции Хомс.

«На юге провинции Хомс произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолётом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полёт вдоль южной границы Сирии», — сообщил офицер и добавил, что столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российского лётчика.

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Ранее хуситы уничтожили беспилотник MQ-9 Reaper производства США, который зашёл в воздушное пространство области Саада в Йемене. Беспилотник могла сбить ракета, которую запустили с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Куб".

Оксана Попова
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