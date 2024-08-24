ВКС РФ ликвидировали три базы боевиков в сирийской пустыне

23 августа российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели успешную операцию, в ходе которой были уничтожены три базы боевиков в труднодоступных районах сирийской пустыни Белая. Они находились в отдалённых участках пустыни.

О результатах операции сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк. Он уточнил, что боевики, которые базировались в этих зонах, ранее находились в зоне контроля США в Эт-Танф.