ВКС РФ ликвидировали три базы боевиков в сирийской пустыне
ЦПВС: Российские ВКС уничтожили три укрытия боевиков в сирийской пустыне Белая
23 августа российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели успешную операцию, в ходе которой были уничтожены три базы боевиков в труднодоступных районах сирийской пустыни Белая. Они находились в отдалённых участках пустыни.
О результатах операции сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк. Он уточнил, что боевики, которые базировались в этих зонах, ранее находились в зоне контроля США в Эт-Танф.
Ранее российские военные уничтожили два места базирования боевиков в высокогорном районе Эль-Бишри в Сирии. Это было достигнуто благодаря ударам Воздушно-космических сил России. Боевики, вышедшие из зоны Эт-Танф и укрывавшиеся в труднодоступных районах горного массива, были нейтрализованы.
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