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24 августа, 20:21

ВКС РФ ликвидировали три базы боевиков в сирийской пустыне

ЦПВС: Российские ВКС уничтожили три укрытия боевиков в сирийской пустыне Белая

23 августа российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели успешную операцию, в ходе которой были уничтожены три базы боевиков в труднодоступных районах сирийской пустыни Белая. Они находились в отдалённых участках пустыни.

О результатах операции сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк. Он уточнил, что боевики, которые базировались в этих зонах, ранее находились в зоне контроля США в Эт-Танф.

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Ранее российские военные уничтожили два места базирования боевиков в высокогорном районе Эль-Бишри в Сирии. Это было достигнуто благодаря ударам Воздушно-космических сил России. Боевики, вышедшие из зоны Эт-Танф и укрывавшиеся в труднодоступных районах горного массива, были нейтрализованы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arkady Zakharov

Кирилл Сосновских
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