Российские Воздушно-космические силы (ВКС) за последние 48 часов успешно провели операцию по уничтожению четырёх баз боевиков, скрывавшихся в горном районе Эль-Бишри на территории Сирии. Эти террористы ранее покинули зону Эт-Танф и укрылись в труднодоступных областях, полагая, что смогут избежать обнаружения.

Как сообщил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, ВКС РФ сумели обнаружить и нейтрализовать вражеские объекты, несмотря на их сложное расположение.

"За прошедшие двое суток ВКС России нанесли удары по четырём выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри," — уточнил капитан.

Кроме того, сирийские вооружённые силы продолжают активные разведывательно-поисковые операции в районе Дейр-эз-Зор, целенаправленно выявляя и ликвидируя остатки террористических группировок.