В Сирии обстреляли американскую авиабазу
Reuters: Авиабаза США в Дейр-эз-Зоре подверглась обстрелу, но снаряды не попали
Неизвестные обстреляли принадлежащую Соединённым Штатам авиабазу, расположенную недалеко от газового месторождения в сирийском Дейр-эз-Зоре. Как передаёт агентство Reuters, сославшись на двух неназванных американских чиновников, выпущенные снаряды не попали по этому военному объекту.
До этого некоторые источники сообщали журналистам, что некие "поддерживаемые Ираном боевики" выпустили по авиабазе шесть снарядов. В ответ силы возглавляемой Вашингтоном коалиции ударили из артиллерийских систем.
"Снаряды, выпущенные в направлении авиабазы США на газовом месторождении в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, не попали по базе", — говорится в материале, где также указано, что никто не пострадал.
Ранее Life.ru писал, что беспилотный летательный аппарат атаковал расположение Вооружённых сил США в Сирии. Американские телеканалы со ссылкой на Пентагон сообщали, что в результате чего несколько военных США получили ранения.
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