В Сирии обстреляли американскую авиабазу

Неизвестные обстреляли принадлежащую Соединённым Штатам авиабазу, расположенную недалеко от газового месторождения в сирийском Дейр-эз-Зоре. Как передаёт агентство Reuters, сославшись на двух неназванных американских чиновников, выпущенные снаряды не попали по этому военному объекту.

До этого некоторые источники сообщали журналистам, что некие "поддерживаемые Ираном боевики" выпустили по авиабазе шесть снарядов. В ответ силы возглавляемой Вашингтоном коалиции ударили из артиллерийских систем.

"Снаряды, выпущенные в направлении авиабазы США на газовом месторождении в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, не попали по базе", — говорится в материале, где также указано, что никто не пострадал.