Американские военные получили ранения после удара БПЛА по расположению в Сирии
CBS: Несколько американских военных ранены при атаке БПЛА в Сирии
Беспилотник атаковал расположение американских сил в Сирии, в результате чего несколько военных США получили ранения. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон.
По информации телеканала, дрон ударил по расположению американских сил и их союзников в Сирии. В итоге некоторые военные получили травмы, однако точное их количество не уточняется. Сейчас Пентагон устанавливает ущерб после атаки.
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах на военной базе Форт-Новосел, находящейся в Алабаме, упал вертолёт. В результате случившегося один человек погиб и ещё один получил ранения.
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