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13 августа, 00:39

Американские военные получили ранения после удара БПЛА по расположению в Сирии

CBS: Несколько американских военных ранены при атаке БПЛА в Сирии

Беспилотник атаковал расположение американских сил в Сирии, в результате чего несколько военных США получили ранения. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон.

По информации телеканала, дрон ударил по расположению американских сил и их союзников в Сирии. В итоге некоторые военные получили травмы, однако точное их количество не уточняется. Сейчас Пентагон устанавливает ущерб после атаки.

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Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах на военной базе Форт-Новосел, находящейся в Алабаме, упал вертолёт. В результате случившегося один человек погиб и ещё один получил ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Оксана Попова
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