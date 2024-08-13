Американские военные получили ранения после удара БПЛА по расположению в Сирии

Беспилотник атаковал расположение американских сил в Сирии, в результате чего несколько военных США получили ранения. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон.

По информации телеканала, дрон ударил по расположению американских сил и их союзников в Сирии. В итоге некоторые военные получили травмы, однако точное их количество не уточняется. Сейчас Пентагон устанавливает ущерб после атаки.