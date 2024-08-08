Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 03:06

В США один человек погиб при падении вертолёта на военной базе

WTV: На военной базе в США упал вертолёт, один человек погиб, ещё один пострадал

В Соединённых Штатах на военной базе Форт-Новосел, находящейся в Алабаме, упал вертолёт. Как передаёт местный телеканал WTVY со ссылкой на заявление представителей авиабазы, в результате случившегося один человек погиб и ещё один получил ранения.

"Пилот-инструктор погиб при падении вертолёта на базе Форт-Новосел <...>. Пилот-курсант получил незначительные травмы", — указано в материале.

Это происшествие также прокомментировали в Центре передового опыта авиации Армии США и Управлении по связям с общественностью базы Форт-Новосел. Там подчеркнули, что инцидент является несчастным случаем, а пострадавший пилот был доставлен в медицинское учреждение. Расследование случившегося продолжается.

Боевой вертолёт с экипажем разбился в США во время тренировочного полёта
Боевой вертолёт с экипажем разбился в США во время тренировочного полёта

В начале марта Life.ru писал, что в американском штате Техас потерпел крушение принадлежащий Национальной гвардии США вертолёт. Тогда сообщалось, что в результате случившегося минимум два человека погибли.

Обложка ©

Pixabay / Military_Material

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров