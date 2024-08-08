В США один человек погиб при падении вертолёта на военной базе

В Соединённых Штатах на военной базе Форт-Новосел, находящейся в Алабаме, упал вертолёт. Как передаёт местный телеканал WTVY со ссылкой на заявление представителей авиабазы, в результате случившегося один человек погиб и ещё один получил ранения.

"Пилот-инструктор погиб при падении вертолёта на базе Форт-Новосел <...>. Пилот-курсант получил незначительные травмы", — указано в материале.

Это происшествие также прокомментировали в Центре передового опыта авиации Армии США и Управлении по связям с общественностью базы Форт-Новосел. Там подчеркнули, что инцидент является несчастным случаем, а пострадавший пилот был доставлен в медицинское учреждение. Расследование случившегося продолжается.