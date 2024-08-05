Журналист Джума не исключил, что Израиль может атаковать две базы РФ в Сирии
Обеспечение безопасности группировки ВКС России на авиабазе "Хмеймим" в Сирии. Обложка © / Wikipedia / Минобороны России
Израиль, преследуя врага, может втянуть весь мир в третью мировую войну и даже устроить геноцид в собственной стране. Таким мнением поделился журналист-международник Аббас Джума, комментируя "Царьграду" налёт Тель-Авива на базы шиитского движения "Хезболла" в Сирии.
Эксперт выразил уверенность, что израильские власти почувствовали безнаказанность и теперь могут чинить беспредел по всему миру, в том числе нанести удар по двум военным базам России, которые находятся на территории Сирии. Он предположил, что это сумасшествие могли бы остановить Соединённые Штаты, но станут ли это делать — большой вопрос.
"Израиль по-настоящему обезумел. С одной стороны, от обеспеченной США безнаказанности, а с другой — от отчаяния. Израильскому руководству уже всё равно, на чьи интересы наступать. Тем более что Россия для Тель-Авива сегодня как минимум не друг и не союзник. Сирия же воспринимается Израилем как часть сопротивления, Дамаск в контексте противостояния с Ираном и Ливаном тоже враг", — отметил Джума.
В последние дни ситуация на Ближнем Востоке значительно обострилась, особенно после смерти главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, который погиб в Тегеране. Ответственность члены ХАМАС возложили на США и Израиль. За это в Иране грозят израильской стороне "суровым наказанием".