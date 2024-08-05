Журналист Джума не исключил, что Израиль может атаковать две базы РФ в Сирии

Израиль, преследуя врага, может втянуть весь мир в третью мировую войну и даже устроить геноцид в собственной стране. Таким мнением поделился журналист-международник Аббас Джума, комментируя "Царьграду" налёт Тель-Авива на базы шиитского движения "Хезболла" в Сирии.

Эксперт выразил уверенность, что израильские власти почувствовали безнаказанность и теперь могут чинить беспредел по всему миру, в том числе нанести удар по двум военным базам России, которые находятся на территории Сирии. Он предположил, что это сумасшествие могли бы остановить Соединённые Штаты, но станут ли это делать — большой вопрос.