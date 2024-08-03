Израиль заявил об уничтожении полевого командира "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ заявила об уничтожении полевого командира шиитского движения "Хезболла" Али Назия Абд Али в южной части Ливана. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы израильской армии.

"ВВС Израиля уничтожили полевого командира "Хезболлы" в районе Эль-Бузурии на юге Ливана. Ликвидированный радикал "был вовлечён в террористическую деятельность", его уничтожение представляет собой "значительный удар по возможностям террористической организации "Хезболла" в южной части Ливана", — сказано в публикации.