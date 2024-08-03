Израиль заявил об уничтожении полевого командира "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ заявила об уничтожении полевого командира шиитского движения "Хезболла" Али Назия Абд Али в южной части Ливана. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы израильской армии.
Видео авиаудара, при котором, по утверждениям израильской стороны, погиб полевой командир "Хезболлы" Али Назия Абд Али. Видео © Telegram / Пресс-служба ЦАХАЛ
"ВВС Израиля уничтожили полевого командира "Хезболлы" в районе Эль-Бузурии на юге Ливана. Ликвидированный радикал "был вовлечён в террористическую деятельность", его уничтожение представляет собой "значительный удар по возможностям террористической организации "Хезболла" в южной части Ливана", — сказано в публикации.
Напомним, что вечером 30 июля израильские войска впервые за полгода атаковали Бейрут. Если верить ЦАХАЛ, то целью удара был командир "Хезболлы" Фуад Шукр, который обвиняется в причастности к смерти детей на Голанских высотах. Сперва звучали предположения о том, что ливанскому военачальнику удалось уцелеть, но впоследствии израильские военные подтвердили его смерть. Тем же воздушным ударом был убит иранский военный советник Милад Бейди. А ночью второго августа "Хезболла" обстреляла ракетами позиции ЦАХАЛ близ южной границы Израиля.
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