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Регион
6 августа, 04:45

США и Израиль обвинили Иран в атаке на авиабазу в Ираке

Главы МО США и Израиля Остин и Галант обвинили Иран в атаке на базу в Ираке

Руководитель Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин провёл переговоры со своим израильским коллегой Йоавом Галантом после обстрела американской военной базы в Ираке. Как следует из пресс-релиза Пентагона, в итоге главы двух оборонных ведомств обвинили в случившемся инциденте Иран и союзные ему шиитские организации.

"Нападение военизированных формирований, действующих в координации с Ираном, на военнослужащих США, размещённых на авиабазе "Аль-Асад" в западном Ираке, ознаменовало опасную эскалацию и продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе", — говорится в заявлении.

Помимо этого, представители Минобороны США рассказали о чём ещё общались два высокопоставленных чиновника. Согласно предоставленной информации, предметом разговора также была "непоколебимая приверженность Вашингтона безопасности Израиля перед лицом угроз" со стороны Ирана и различных координирующих с ним действия шиитских движений.

Несколько военных США пострадали в ходе удара по авиабазе в Ираке
Несколько военных США пострадали в ходе удара по авиабазе в Ираке

Ранее Life.ru писал, что в районе американской военной базы Айн-аль-Асад, расположенной на западе Ирака, прогремели взрывы. Сообщалось, что по военным из США с грузовика выпустили ракеты.

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Flickr / ahlynk

Алексей Соловьёв
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