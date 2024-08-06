США и Израиль обвинили Иран в атаке на авиабазу в Ираке

Руководитель Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин провёл переговоры со своим израильским коллегой Йоавом Галантом после обстрела американской военной базы в Ираке. Как следует из пресс-релиза Пентагона, в итоге главы двух оборонных ведомств обвинили в случившемся инциденте Иран и союзные ему шиитские организации.

"Нападение военизированных формирований, действующих в координации с Ираном, на военнослужащих США, размещённых на авиабазе "Аль-Асад" в западном Ираке, ознаменовало опасную эскалацию и продемонстрировало дестабилизирующую роль Ирана в регионе", — говорится в заявлении.

Помимо этого, представители Минобороны США рассказали о чём ещё общались два высокопоставленных чиновника. Согласно предоставленной информации, предметом разговора также была "непоколебимая приверженность Вашингтона безопасности Израиля перед лицом угроз" со стороны Ирана и различных координирующих с ним действия шиитских движений.