Военную базу США на западе Ирака обстреляли ракетами
РИА "Новости": Базу ВС США в Ираке обстреляли ракетами, выпущенными с грузовика
В районе американской военной базы Айн-аль-Асад, расположенной на западе Ирака, прогремели взрывы. Как передают корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в местных службах безопасности, по военнослужащим Вооружённых сил Соединённых Штатов с грузовика выпустили ракеты.
"Базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины", — рассказал собеседник информагентства.
В то же время источник рассказал о последствиях этого удара. По его словам, оба боеприпаса разорвались на окраине принадлежащего Вашингтону военного объекта и не причинили никакого ущерба.
Ранее Life.ru писал, что в иракской провинции Бабиль, где находятся позиции движений в составе шиитского ополчения, прогремели взрывы. Сообщалось, что в результате случившегося погибли как минимум семь человек.
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