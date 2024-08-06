Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 23:02

Военную базу США на западе Ирака обстреляли ракетами

РИА "Новости": Базу ВС США в Ираке обстреляли ракетами, выпущенными с грузовика

В районе американской военной базы Айн-аль-Асад, расположенной на западе Ирака, прогремели взрывы. Как передают корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в местных службах безопасности, по военнослужащим Вооружённых сил Соединённых Штатов с грузовика выпустили ракеты.

"Базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины", — рассказал собеседник информагентства.

В то же время источник рассказал о последствиях этого удара. По его словам, оба боеприпаса разорвались на окраине принадлежащего Вашингтону военного объекта и не причинили никакого ущерба.

Американская авиабаза в Ираке подверглась ракетной атаке
Американская авиабаза в Ираке подверглась ракетной атаке

Ранее Life.ru писал, что в иракской провинции Бабиль, где находятся позиции движений в составе шиитского ополчения, прогремели взрывы. Сообщалось, что в результате случившегося погибли как минимум семь человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Ирак
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров