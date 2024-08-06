Военную базу США на западе Ирака обстреляли ракетами

В районе американской военной базы Айн-аль-Асад, расположенной на западе Ирака, прогремели взрывы. Как передают корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в местных службах безопасности, по военнослужащим Вооружённых сил Соединённых Штатов с грузовика выпустили ракеты.

"Базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины", — рассказал собеседник информагентства.

В то же время источник рассказал о последствиях этого удара. По его словам, оба боеприпаса разорвались на окраине принадлежащего Вашингтону военного объекта и не причинили никакого ущерба.