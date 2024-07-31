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30 июля, 23:43

В Ираке семь человек погибли после взрывов на позициях шиитского ополчения

На позициях шиитского ополчения в Ираке прогремели взрывы, погибли 7 человек

В иракской провинции Бабиль, где находятся позиции движений в составе шиитского ополчения, прогремели взрывы. Как пишет группировка в своём телеграм-канале, в результате случившегося погибли как минимум семь человек.

"По меньшей мере семь бойцов сил безопасности и шиитского ополчения погибли в результате ударов по провинции Бабиль в Ираке", — говорится в сообщении.

Помимо этого, по данному происшествию высказалось иракское агентство Shafaq News. Журналисты сообщили, что на севере провинции Бабиль звучали взрывы неясного происхождения.

В Ираке на военной базе к югу от Багдада прогремел взрыв
В Ираке на военной базе к югу от Багдада прогремел взрыв

Недавно Life.ru писал, что американская военная база Айн-аль-Асад на западе Ирака была атакована четырьмя самодельными неуправляемыми ракетами малой дальности. Впоследствии представители Пентагона подтвердили, что действительно был нанесён ракетный удар, но никто не пострадал.

Обложка ©

Flickr / ahlynk

Алексей Соловьёв
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