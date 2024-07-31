В Ираке семь человек погибли после взрывов на позициях шиитского ополчения

В иракской провинции Бабиль, где находятся позиции движений в составе шиитского ополчения, прогремели взрывы. Как пишет группировка в своём телеграм-канале, в результате случившегося погибли как минимум семь человек.

"По меньшей мере семь бойцов сил безопасности и шиитского ополчения погибли в результате ударов по провинции Бабиль в Ираке", — говорится в сообщении.

Помимо этого, по данному происшествию высказалось иракское агентство Shafaq News. Журналисты сообщили, что на севере провинции Бабиль звучали взрывы неясного происхождения.