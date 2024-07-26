Американская авиабаза в Ираке подверглась ракетной атаке
Пентагон: При ракетном ударе по базе США в Ираке никто не пострадал
Агентство Reuters сообщило, что американская военная база Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака атакована четырьмя самодельными неуправляемыми ракетами малой дальности. Впоследствии представители Министерства обороны Соединённых Штатов в беседе с корреспондентами РИА "Новости" подтвердили, что действительно был нанесён ракетный удар, но отметили, что никто из-за этого не пострадал.
"Мы можем подтвердить, что удар был совершён по территории за пределами базы, повреждений и пострадавших нет. На данном этапе у нас нет информации о том, что и сколько снарядов было выпущено", — рассказали информагентству в Пентагоне.
Ранее Life.ru писал, что американский военный аэродром в сирийском Харраб-эль-Джейре в конце апреля подвергся ракетному удару. Местные новостные порталы тогда сообщали, что атака была совершена представителями движения "Исламское сопротивление Ирака".
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