Несколько военных США пострадали в ходе удара по авиабазе в Ираке

В результате ракетного обстрела американской авиабазы в Ираке ранения получили несколько военных США. Об этом заявил представитель Пентагона в беседе с ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что сегодня был нанесён, предположительно, ракетный удар по американским силам и силам коалиции на авиабазе Айн-эль-Асад. По предварительным данным, несколько американских военнослужащих пострадали", — сообщил представитель американского оборонного ведомства.