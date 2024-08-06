Несколько военных США пострадали в ходе удара по авиабазе в Ираке
Пентагон: Несколько американских военных ранены после обстрела авиабазы в Ираке
В результате ракетного обстрела американской авиабазы в Ираке ранения получили несколько военных США. Об этом заявил представитель Пентагона в беседе с ТАСС.
"Мы можем подтвердить, что сегодня был нанесён, предположительно, ракетный удар по американским силам и силам коалиции на авиабазе Айн-эль-Асад. По предварительным данным, несколько американских военнослужащих пострадали", — сообщил представитель американского оборонного ведомства.
Напомним, что в районе американской военной базы Айн-аль-Асад, расположенной на западе Ирака, прогремели взрывы. По военнослужащим Вооружённых сил Соединённых Штатов с грузовика выпустили ракеты.
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