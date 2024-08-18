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18 августа, 20:18

Российские военные уничтожили две базы боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ уничтожили две базы боевиков в горном массиве в Сирии

За прошедшие сутки российские военные уничтожили два места базирования боевиков, которые находились в сирийском высокогорном районе Эль-Бишри. Как заявил по этому поводу замначальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, это сделали военнослужащие Воздушно-космических сил России.

"За прошедшие сутки в результате ударов ВКС России уничтожено два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри", — заявил офицер.

Помимо этого, он рассказал об обстановке в идлибской зоне деэскалации. Игнасюк сообщил, что там боевики запрещённых террористических группировок обстреляли правительственные силы Сирийской Арабской Республики.

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Накануне, 17 августа, Life.ru писал, что ВКС РФ успешно провели операцию по уничтожению четырёх баз боевиков, скрывавшихся в горном районе Эль-Бишри на территории Сирии. Сообщалось, что радикалы ранее покинули зону Эт-Танф и укрылись в труднодоступных областях.

Обложка ©

Pixabay / Netsyscom

Алексей Соловьёв
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