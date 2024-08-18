Российские военные уничтожили две базы боевиков в Сирии

За прошедшие сутки российские военные уничтожили два места базирования боевиков, которые находились в сирийском высокогорном районе Эль-Бишри. Как заявил по этому поводу замначальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, это сделали военнослужащие Воздушно-космических сил России.

"За прошедшие сутки в результате ударов ВКС России уничтожено два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри", — заявил офицер.

Помимо этого, он рассказал об обстановке в идлибской зоне деэскалации. Игнасюк сообщил, что там боевики запрещённых террористических группировок обстреляли правительственные силы Сирийской Арабской Республики.