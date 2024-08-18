Российские военные уничтожили две базы боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС РФ уничтожили две базы боевиков в горном массиве в Сирии
За прошедшие сутки российские военные уничтожили два места базирования боевиков, которые находились в сирийском высокогорном районе Эль-Бишри. Как заявил по этому поводу замначальника Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, это сделали военнослужащие Воздушно-космических сил России.
"За прошедшие сутки в результате ударов ВКС России уничтожено два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри", — заявил офицер.
Помимо этого, он рассказал об обстановке в идлибской зоне деэскалации. Игнасюк сообщил, что там боевики запрещённых террористических группировок обстреляли правительственные силы Сирийской Арабской Республики.
Накануне, 17 августа, Life.ru писал, что ВКС РФ успешно провели операцию по уничтожению четырёх баз боевиков, скрывавшихся в горном районе Эль-Бишри на территории Сирии. Сообщалось, что радикалы ранее покинули зону Эт-Танф и укрылись в труднодоступных областях.
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