Американский беспилотник MQ-9 Reaper сбит над Йеменом

Хуситы уничтожили беспилотник MQ-9 Reaper производства США, который зашёл в воздушное пространство области Саада в Йемене. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил официальный представитель движения "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сариа.

"Операция по сбиванию ракетой класса "земля – воздух" американского MQ-9, совершавшего враждебные действия в воздушном пространстве Саада", — так он прокомментировал произошедшее в телеграм-канале.

Беспилотник могла сбить ракета, которую запустили с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Куб". Кроме того, генерал сообщил, что хуситы поразили баллистическими ракетами судно Groton в Аденском заливе.

MQ-9 Reaper является дистанционно пилотируемым БПЛА, который используется для разведки и наблюдения с воздуха. Максимальная дальность его полёта составляет 1850 километров.