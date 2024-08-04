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Регион
4 августа, 14:24

Американский беспилотник MQ-9 Reaper сбит над Йеменом

Хуситы сообщили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Хуситы уничтожили беспилотник MQ-9 Reaper производства США, который зашёл в воздушное пространство области Саада в Йемене. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил официальный представитель движения "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сариа.

"Операция по сбиванию ракетой класса "земля – воздух" американского MQ-9, совершавшего враждебные действия в воздушном пространстве Саада", — так он прокомментировал произошедшее в телеграм-канале.

Беспилотник могла сбить ракета, которую запустили с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Куб". Кроме того, генерал сообщил, что хуситы поразили баллистическими ракетами судно Groton в Аденском заливе.

MQ-9 Reaper является дистанционно пилотируемым БПЛА, который используется для разведки и наблюдения с воздуха. Максимальная дальность его полёта составляет 1850 километров.

Американские военные уничтожили четыре надводных БПЛА хуситов в Красном море
Американские военные уничтожили четыре надводных БПЛА хуситов в Красном море

Ранее движение "Ансар Аллах" сообщило, что атаковало американский корабль Pumba в Красном море. По словам представителя ВС хуситов, удар по судну был совершён в ответ на "американо-британско-израильскую агрессию".

Никита Осипов
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