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21 июля, 09:36

Хуситы ударили по району Эйлата в Израиле и американскому судну Pumba

Мятежное йеменское движение "Ансар Алла" заявило, что ударило баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковало американский корабль Pumba в Красном море.

"Ракетные подразделения йеменских вооружённых сил (хуситов. — Прим. Life.ru) выполнили... операцию, в ходе которой нанесли удары по важным целям в районе Умм-ар-Рашраша (Эйлата. — Прим. Life.ru)... с помощью баллистических ракет и беспилотников", — рассказал представитель ВС хуситов Яхьи Сариа.

Он также отметил ликвидацию американского судна Pumba в Красном море. По его словам, корабль был атакован в ответ на "американо-британско-израильскую агрессию".

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Напомним, в движении пообещали ответить на авиаудары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по порту Ходейда, расположенному на западе страны. Они также осудили атаку ВВС Израиля "по гражданским объектам", которая привела "к гибели мирных жителей". Представители военной группировки призвали реагировать на агрессию Тель-Авива.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Александра Мышляева
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