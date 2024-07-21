Хуситы ударили по району Эйлата в Израиле и американскому судну Pumba

Мятежное йеменское движение "Ансар Алла" заявило, что ударило баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковало американский корабль Pumba в Красном море.

"Ракетные подразделения йеменских вооружённых сил (хуситов. — Прим. Life.ru) выполнили... операцию, в ходе которой нанесли удары по важным целям в районе Умм-ар-Рашраша (Эйлата. — Прим. Life.ru)... с помощью баллистических ракет и беспилотников", — рассказал представитель ВС хуситов Яхьи Сариа.

Он также отметил ликвидацию американского судна Pumba в Красном море. По его словам, корабль был атакован в ответ на "американо-британско-израильскую агрессию".