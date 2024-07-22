Американские военные уничтожили четыре надводных БПЛА хуситов в Красном море

За минувшие сутки силы центрального командования США уничтожили четыре надводных беспилотника хуситов в Красном море. Об этом сказано в аккаунте военных в соцсети X.

"За последние 24 часа силы центрального командования США успешно уничтожили четыре беспилотных надводных судна поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море", — говорится в заявлении командования.

Беспилотники были признаны "непосредственной угрозой" силам США и коалиции, а также торговым судам.