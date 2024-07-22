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22 июля, 02:56

Американские военные уничтожили четыре надводных БПЛА хуситов в Красном море

За минувшие сутки силы центрального командования США уничтожили четыре надводных беспилотника хуситов в Красном море. Об этом сказано в аккаунте военных в соцсети X.

"За последние 24 часа силы центрального командования США успешно уничтожили четыре беспилотных надводных судна поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море", — говорится в заявлении командования.

Беспилотники были признаны "непосредственной угрозой" силам США и коалиции, а также торговым судам.

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Ранее сообщалось, что США и Британия нанесли четыре авиаудара по Йемену. Всё происходило в районе Рас-Иса округа Ас-Салиф.

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X / U.S. Central Command

Артур Лапсаков
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