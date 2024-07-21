США и Британия нанесли четыре авиаудара по Йемену

Ранее Life.ru писал, что в йеменском движении пообещали ответить на авиаудары Израиля (ЦАХАЛ) по порту Ходейда, расположенному на западе страны. Там также осудили атаку ВВС Израиля "по гражданским объектам", которая привела "к гибели мирных жителей". Позже в движении заявили, что "удары возмездия" баллистическими ракетами пришлись по целям города Эйлат на юге Израиля. Кроме того, досталось американскому кораблю Pumba в Красном море.