Военная база США в Сирии могла подвергнуться ракетному обстрелу, пишут СМИ
Al Mayadeen: Рядом с базой ВС США в Сирии прогремело несколько взрывов
Рядом с американской военной базой, которая находится вблизи сирийского Эш-Шаддада, прогремело несколько взрывов. Об этом рассказал телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.
Подчёркивается, что объект мог стать целью ракетного удара. Все подразделения американских солдат в этом регионе переведены в режим повышенной боевой готовности. Помимо этого, серены звенят неподалёку от месторождения нефти Коноко в провинции Дейр-эз-Зор, где также находится база ВС США.
Недавно беспилотник израильской армии нанёс удар по автомобилю, который следовал по шоссе в сторону международного аэропорта Дамаска. В результате этого происшествия один человек погиб, ещё один получил ранения.
Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash