Военная база США в Сирии могла подвергнуться ракетному обстрелу, пишут СМИ

Рядом с американской военной базой, которая находится вблизи сирийского Эш-Шаддада, прогремело несколько взрывов. Об этом рассказал телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Подчёркивается, что объект мог стать целью ракетного удара. Все подразделения американских солдат в этом регионе переведены в режим повышенной боевой готовности. Помимо этого, серены звенят неподалёку от месторождения нефти Коноко в провинции Дейр-эз-Зор, где также находится база ВС США.