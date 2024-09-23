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23 сентября, 06:48

Военная база США в Сирии могла подвергнуться ракетному обстрелу, пишут СМИ

Al Mayadeen: Рядом с базой ВС США в Сирии прогремело несколько взрывов

Рядом с американской военной базой, которая находится вблизи сирийского Эш-Шаддада, прогремело несколько взрывов. Об этом рассказал телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Подчёркивается, что объект мог стать целью ракетного удара. Все подразделения американских солдат в этом регионе переведены в режим повышенной боевой готовности. Помимо этого, серены звенят неподалёку от месторождения нефти Коноко в провинции Дейр-эз-Зор, где также находится база ВС США.

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Недавно беспилотник израильской армии нанёс удар по автомобилю, который следовал по шоссе в сторону международного аэропорта Дамаска. В результате этого происшествия один человек погиб, ещё один получил ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Николай Рюмин
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