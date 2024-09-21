Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 12:44

Мы готовы: Эрдоган обратился к Асаду с важным посланием

Эрдоган заявил, что готов провести встречу с президентом Сирии Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласен провести встречу с главой Сирии Башаром Асадом и ждёт подтверждения готовности от Дамаска. Турецкий лидер сказал об этом перед тем, как вылететь в Штаты, его слова транслировали местные телеканалы.

«Мы говорили о том, что хотим провести встречу с Башаром Асадом в интересах нормализации отношений Турции и Сирии. Сейчас мы ждём соответствующего ответа от той стороны. Мы готовы к этому. Мы хотим, чтобы между нашими мусульманскими странами и их народами установились солидарность и единение. Надеюсь, что это произойдёт благодаря такой встрече [лидеров]», — сообщил Эрдоган.

Глава Турции добавил, что в силах Анкары и Дамаска предпринять «совместные шаги для обеспечения мира и стабильности на всей сирийской территории». Он также отметил успехи сирийской администрации и оппозиции, благодаря усилиям которых боевые действия на территории страны в последнее время стихли. По словам политика, такие условия благоприятны для того, чтобы найти окончательное разрешение кризиса и позволить миллионам бежавших от войны сирийцев вернуться домой.

Шойгу встретился с Асадом в Сирии
Шойгу встретился с Асадом в Сирии

Напомним, что о планах Реджепа Эрдогана и Башара Асада провести встречу говорили ещё в июле. Тогда турецкий президент сказал, что Анкара выступает за нормализацию отношений с Сирией, а МИД Турции работает над тем, что провести соответствующую встречу на нейтральной территории.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / NECATI SAVAS, ZUMA

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сирия
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Башар Асад
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров