Мы готовы: Эрдоган обратился к Асаду с важным посланием

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласен провести встречу с главой Сирии Башаром Асадом и ждёт подтверждения готовности от Дамаска. Турецкий лидер сказал об этом перед тем, как вылететь в Штаты, его слова транслировали местные телеканалы.

«Мы говорили о том, что хотим провести встречу с Башаром Асадом в интересах нормализации отношений Турции и Сирии. Сейчас мы ждём соответствующего ответа от той стороны. Мы готовы к этому. Мы хотим, чтобы между нашими мусульманскими странами и их народами установились солидарность и единение. Надеюсь, что это произойдёт благодаря такой встрече [лидеров]», — сообщил Эрдоган.

Глава Турции добавил, что в силах Анкары и Дамаска предпринять «совместные шаги для обеспечения мира и стабильности на всей сирийской территории». Он также отметил успехи сирийской администрации и оппозиции, благодаря усилиям которых боевые действия на территории страны в последнее время стихли. По словам политика, такие условия благоприятны для того, чтобы найти окончательное разрешение кризиса и позволить миллионам бежавших от войны сирийцев вернуться домой.