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16 сентября, 13:59

Шойгу встретился с Асадом в Сирии

Шойгу и Асад обсудили в Дамаске укрепление отношений России и Сирии

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений, сообщила канцелярия лидера арабской республики.

«На встрече обсуждались вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности», — добавили в канцелярии.

Шойгу и Асад высказали пожелание укрепления отношений Москвы и Дамаска, отметив, что это отвечает интересам обеих сторон.

В предыдущий раз Шойгу посещал Дамаск в феврале 2022 года, будучи министром обороны.

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Напомним, в июле Башар Асад посетил Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Сирийский лидер заметил, что его визит в столицу России совпал с датой установления дипломатических отношений между нашими странами.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Никита Никонов
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