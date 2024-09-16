Шойгу встретился с Асадом в Сирии
Шойгу и Асад обсудили в Дамаске укрепление отношений России и Сирии
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений, сообщила канцелярия лидера арабской республики.
«На встрече обсуждались вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности», — добавили в канцелярии.
Шойгу и Асад высказали пожелание укрепления отношений Москвы и Дамаска, отметив, что это отвечает интересам обеих сторон.
В предыдущий раз Шойгу посещал Дамаск в феврале 2022 года, будучи министром обороны.
Напомним, в июле Башар Асад посетил Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Сирийский лидер заметил, что его визит в столицу России совпал с датой установления дипломатических отношений между нашими странами.
ТАСС / Вадим Савицкий