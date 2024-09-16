Шойгу встретился с Асадом в Сирии

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений, сообщила канцелярия лидера арабской республики.

«На встрече обсуждались вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности», — добавили в канцелярии.

Шойгу и Асад высказали пожелание укрепления отношений Москвы и Дамаска, отметив, что это отвечает интересам обеих сторон.

В предыдущий раз Шойгу посещал Дамаск в феврале 2022 года, будучи министром обороны.