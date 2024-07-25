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Регион
25 июля, 06:14

Путин в Кремле встретился с Асадом

Башар Асад и Владимир Путин провели встречу в Кремле

Башар Асад и Владимир Путин в Кремле. Обложка © Kremlin.ru

Башар Асад и Владимир Путин в Кремле. Обложка © Kremlin.ru

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад посетил Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Она прошла вечером 24 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Башар Асад и Владимир Путин провели встречу в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент РФ отметил, что у них есть возможность обсудить все темы, в том числе ситуацию в регионе, которая, к сожалению, имеет тенденцию к обострению. Путин подчеркнул, что это касается и Сирии напрямую. Также были затронуты вопросы торгово-экономических отношений, где есть перспективные направления.

Сирийский лидер заметил, что его визит в столицу России совпал с датой установления дипломатических отношений между нашими странами. Все прошедшие десятилетия отношения между Москвой и Дамаском сохраняли доверительный уровень, что является показателем зрелости народов РФ и Сирии.

"Учитывая все те события в мире и в целом в Евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется весьма важной для обсуждения всех деталей развития событий, всех возможных перспектив и сценариев", — добавил Асад.

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Напомним, в последний раз Владимир Путин и Башар Асад контактировали в марте. Тогда президент Сирии в телефонном разговоре осудил теракт в "Крокус сити холле". Глава САР отметил, что его народ разделяет боль россиян. А последняя личная встреча президентов России и Сирии состоялась 15 марта прошлого года также в Кремле.

Матвей Константинов
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