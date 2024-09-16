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16 сентября, 12:51

Сирийские террористы получили от Киева дроны в обмен на опытных головорезов

РИА «Новости»: Киев передал террористам из Сирии дроны в обмен на боевиков

Боевики террористического движения «Хайят Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) получили партию дронов от Киева. Как пишет РИА «Новости», ссылаясь на источник в сирийской оппозиции, взамен украинской стороне передали хорошо обученных головорезов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»* ранее получил беспилотники от украинской стороны взамен на передачу опытных боевиков и главарей из числа группировки», — утверждает собеседник агентства.

Источник добавил, что переговоры между представителями ВСУ и террористами проходят в районе сирийского Идлиба.

Напомним, на днях сирийские СМИ уличили главу украинской разведки Кирилла Буданова** в вербовке террористов для операций ВСУ против России. По данным журналистов, подготовка и переброска боевиков на территорию Незалежной идёт уже не менее двух месяцев.

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* Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.

** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / U__Photo

Наталья Демьянова
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