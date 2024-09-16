Боевики террористического движения «Хайят Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) получили партию дронов от Киева. Как пишет РИА «Новости», ссылаясь на источник в сирийской оппозиции, взамен украинской стороне передали хорошо обученных головорезов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»* ранее получил беспилотники от украинской стороны взамен на передачу опытных боевиков и главарей из числа группировки», — утверждает собеседник агентства.

Источник добавил, что переговоры между представителями ВСУ и террористами проходят в районе сирийского Идлиба.

Напомним, на днях сирийские СМИ уличили главу украинской разведки Кирилла Буданова** в вербовке террористов для операций ВСУ против России. По данным журналистов, подготовка и переброска боевиков на территорию Незалежной идёт уже не менее двух месяцев.