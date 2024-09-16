Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* поддерживает контакты с лидером "Джебхат ан-Нусры"** Абу Мухаммедом аль-Джуляни по поводу отправки террористов на Украину. Об этом пишет сирийская газета Al Watan, ссылаясь на источники.

«Продолжается постоянный контакт между главой украинской разведки Кириллом Будановым* и главарём террористической "Нусры"** по кличке Абу Мохаммад Джуляни с целью продажи террористов-наёмников для дальнейшей отправки на Украину для войны против российской армии», — указано в статье.

По информации издания, в первую очередь Украина вербует выходцев из стран постсоветского пространства. Бойцов подготавливают и отправляют на территорию Незалежной в течение двух месяцев.

Авторы материала уточнили, что Буданов* и аль-Джуляни «находятся в постоянном контакте» с целью «отправки наёмников-террористов», которые активно принимали участие в конфликте в Сирии. По данным источников, информация, поступающая из западной части Идлиба и северной части Латакии, указывает на то, что разведывательная деятельность Киева в указанных районах по вербовке, как утверждается, «чеченских, русских, уйгурских, туркестанских и кавказских террористов» стала «явной и даже публичной».

Авторы статьи дополнили, что за последние два месяца количество завербованных ВСУ террористов удвоилось.

«Все эти террористы считают Россию врагом и восполнят численность террористов, которые уже отправлены на украинский фронт из числа завербованных Киевом в последние два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что 18 июня киевские власти провели в Сирии переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"**. По данным турецких СМИ, Украина намерена привлечь боевиков к операциям против России.