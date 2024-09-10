ВСУ уже давно испытывают дефицит живой силы на фронте, поэтому пытаются изыскать самые разные источники пополнения личного состава, в том числе за рубежом, тем более, что с террористическими группировками у Киева давние связи. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Эксперт напомнил, что ещё в 2015-2016 году в Донбассе действовал украинский батальон имени Шейха Мансура. В его состав входили многие боевики различных террористических организаций, запрещённых в России. Они привлекались через связи спецслужб, получали убежище, часто новые фальшивые паспорта на Украине и продолжали сотрудничать с Киевом.

«Позже этих людей многократно использовали для совершения терактов и диверсий на территории России. Собственно, трагедия в «Крокус-Сити-Холле» во многом является ещё одним примером реализации связей военной разведки и СБУ Украины с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Азии. В этом нет ничего нового, сейчас просто информация об этом окончательно стала выходить на свет, поскольку этих лиц начинают массово привлекать для пополнения фронтовых частей», — заключил Мендкович.

Напомним, турецкие СМИ узнали, что киевские власти 18 июня провели в Сирии переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Украина намерена привлечь боевиков к операциям против России.