Киевский режим уже длительное время поддерживает контакты с международными террористами. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале на фоне информации о переговорах Украины с сирийскими боевиками.

Ранее в Турции сообщили, что Киев поддерживает связь с террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Украина хочет обменять боевиков на беспилотки.

«Контакты с террористическим отребьем киевский режим поддерживает давно: привлечение к совершению терактов в отношении российских граждан, обмен информацией и технологиями, использование тактики «чужого флага», — написала Захарова.

При этом, указала представитель МИД, проблема ещё масштабнее, ведь руководство Украины превратилось в новую международную террористическую группировку. А стоят за ней, традиционно, власти США и Британии.

Напомним, что Киев уличали в связях с террористическими группировками и ранее. Так, недавно там открыли памятник бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву. Мемориальная доска в честь боевика появилась в Ивано-Франковске.