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10 сентября, 09:27

Захарова не удивилась попыткам Киева завербовать «террористическое отребье»

Захарова: Киевский режим давно поддерживает контакты с террористами

Киевский режим уже длительное время поддерживает контакты с международными террористами. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале на фоне информации о переговорах Украины с сирийскими боевиками.

Ранее в Турции сообщили, что Киев поддерживает связь с террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Украина хочет обменять боевиков на беспилотки.

«Контакты с террористическим отребьем киевский режим поддерживает давно: привлечение к совершению терактов в отношении российских граждан, обмен информацией и технологиями, использование тактики «чужого флага», — написала Захарова.

При этом, указала представитель МИД, проблема ещё масштабнее, ведь руководство Украины превратилось в новую международную террористическую группировку. А стоят за ней, традиционно, власти США и Британии.

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Напомним, что Киев уличали в связях с террористическими группировками и ранее. Так, недавно там открыли памятник бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву. Мемориальная доска в честь боевика появилась в Ивано-Франковске.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Мария Любицкая
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