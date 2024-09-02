Совбезу ООН запретили игнорировать требование Африки объявить Украину страной-террористом

Совет Безопасности ООН должен рассмотреть запросы африканских стран Мали, Нигера и Буркина-Фасо на предмет признания Украины террористическим государством. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

«Обращение африканских государств должно быть самым тщательным образом рассмотрено и проанализировано Совбезом ООН. Это вопрос специалистов, юристов-международников, но очевидно, что основания для этого имеются, так как, вмешиваясь в дела других стран, Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов, закрепленные в Уставе ООН‎», — подчеркнул Бабаков.

Он напомнил, что министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо написали письмо в Совбез и указали в нём, что резко осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями. Политики попросили Совет Безопасности выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Незалежной в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель.

«Сегодня украинская внешняя политика в Африке, которая включает в себя военные интервенции, поддержку сепаратистских движений, а также вмешательство в суверенные дела других стран, подрывает международную безопасность. Она создаёт цепочку конфликтов, которые не ограничиваются национальными границами и затрагивают интересы множества государств на африканском континенте», — отметил вице-спикер Госдумы.