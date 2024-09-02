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2 сентября, 06:53

Совбезу ООН запретили игнорировать требование Африки объявить Украину страной-террористом

Бабаков: СБ ООН должен рассмотреть признание Украины государством-террористом

Совет Безопасности ООН должен рассмотреть запросы африканских стран Мали, Нигера и Буркина-Фасо на предмет признания Украины террористическим государством. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

«Обращение африканских государств должно быть самым тщательным образом рассмотрено и проанализировано Совбезом ООН. Это вопрос специалистов, юристов-международников, но очевидно, что основания для этого имеются, так как, вмешиваясь в дела других стран, Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов, закрепленные в Уставе ООН‎», — подчеркнул Бабаков.

Он напомнил, что министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо написали письмо в Совбез и указали в нём, что резко осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями. Политики попросили Совет Безопасности выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Незалежной в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель.

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«Сегодня украинская внешняя политика в Африке, которая включает в себя военные интервенции, поддержку сепаратистских движений, а также вмешательство в суверенные дела других стран, подрывает международную безопасность. Она создаёт цепочку конфликтов, которые не ограничиваются национальными границами и затрагивают интересы множества государств на африканском континенте», — отметил вице-спикер Госдумы.

По мнению Бабакова, сейчас Африка фактически закрыта от Украины. Никто из государств не воспринимает её как легитимного международного партнёра. А признание Киева террористическим государством покажет, что международное сообщество готово защищать главенствующие принципы суверенитета и самоопределения народов. Россия, как заметил депутат, подтверждает свой статус друга Африки вне зависимости от изменения политической конъюнктуры. Он подчеркнул намерение Москвы всеми доступными способами, в том числе и в Совбезе ООН, поддерживать стремление африканских партнёров обрести в рамках ООН свой суверенный голос и окончательно избавиться от пут неоколониализма.

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Напомним, что в июле представитель ГУР Украины признался в причастности Киева к разгрому группы бойцов ЧВК "Вагнер" в Мали. Незалежная обучала местных сепаратистов и предоставляла им разведданные. В ответ Бамако разорвало дипотношения с государством. Также Мали, Нигер и Буркина-Фасо потребовали от СБ ООН признать Незалежную страной-террористом.

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Burkina24.ru

Наталья Афонина
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