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7 августа, 09:55

Россия будет привлекать внимание мира к поддержке Киевом террористов, заявила Захарова

Захарова: Киев открыл второй фронт Африке и помогает террористам

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Сергей Коньков

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Сергей Коньков

Украина открыла "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественным РФ государствам Африки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке", — сказала дипломат в беседе с РИА "Новости".

По словам Захаровой, Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к подобному "откровенно варварскому" поведению Киева. И, как показывают события, террористическая сущность данного режима становится всё более очевидной всему миру.

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Напомним, в конце июля туареги-радикалы устроили засаду на колонну ЧВК "Вагнер" в Мали. Некоторые военные попали в плен, в том числе один из командиров группы Антон Елизаров, более известный как "Лотос". В самой компании подтвердили гибель товарищей. Причём в истории появился украинский след: представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил участие Киева в подготовке атаки. На этом фоне власти Мали разорвали отношения с Украиной. The Times писала, что глава ГУР Кирилл Буданов* планировал нападение ещё с прошлого года.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

Матвей Константинов
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