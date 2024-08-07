Украина открыла "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественным РФ государствам Африки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке", — сказала дипломат в беседе с РИА "Новости".

По словам Захаровой, Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к подобному "откровенно варварскому" поведению Киева. И, как показывают события, террористическая сущность данного режима становится всё более очевидной всему миру.