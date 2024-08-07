Россия будет привлекать внимание мира к поддержке Киевом террористов, заявила Захарова
Захарова: Киев открыл второй фронт Африке и помогает террористам
Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Сергей Коньков
Украина открыла "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественным РФ государствам Африки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке", — сказала дипломат в беседе с РИА "Новости".
По словам Захаровой, Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к подобному "откровенно варварскому" поведению Киева. И, как показывают события, террористическая сущность данного режима становится всё более очевидной всему миру.
Напомним, в конце июля туареги-радикалы устроили засаду на колонну ЧВК "Вагнер" в Мали. Некоторые военные попали в плен, в том числе один из командиров группы Антон Елизаров, более известный как "Лотос". В самой компании подтвердили гибель товарищей. Причём в истории появился украинский след: представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил участие Киева в подготовке атаки. На этом фоне власти Мали разорвали отношения с Украиной. The Times писала, что глава ГУР Кирилл Буданов* планировал нападение ещё с прошлого года.
* Внесён в список террористов и экстремистов.