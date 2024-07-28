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28 июля, 11:03

Преемника Пригожина вызволили из плена туарегов в Мали

Рожин: В Мали преемник Пригожина Лотос попал в плен к боевикам, его обменяли

Антон Елизаров с позывным Лотос. Обложка © Telegram / Канал специального назначения

Антон Елизаров с позывным Лотос. Обложка © Telegram / Канал специального назначения

В Мали колонна ЧВК "Вагнер" попала в засаду туарегов, стороны понесли серьёзные потери. Среди военных, попавших в плен, был один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным Лотос, который после гибели экс-лидера боевой группы стал его преемником. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Он рассказал, что сепаратисты движения "Координация движений Азавада" взяли Елизарова в плен, однако его быстро смогли обменять. Кроме того, Рожин подтвердил смерть админа телеграм-канала Grey Zone Никиты с позывным Белый.

"Последние полгода он безвылазно работал по Сирии и странам Африки. Был настоящим русским офицером и погиб в бою с оружием в руках", — рассказал о Белом эксперт.

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Напомним, что сам Пригожин погиб 23 августа прошлого года. Его самолёт потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, в том числе сам бизнесмен и Дмитрий Уткин. Никто не выжил. Пригожина похоронили 29 августа рядом с отцом на Пороховском кладбище в Петербурге.

Александра Мышляева
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