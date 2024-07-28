Преемника Пригожина вызволили из плена туарегов в Мали

В Мали колонна ЧВК "Вагнер" попала в засаду туарегов, стороны понесли серьёзные потери. Среди военных, попавших в плен, был один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным Лотос, который после гибели экс-лидера боевой группы стал его преемником. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Он рассказал, что сепаратисты движения "Координация движений Азавада" взяли Елизарова в плен, однако его быстро смогли обменять. Кроме того, Рожин подтвердил смерть админа телеграм-канала Grey Zone Никиты с позывным Белый.