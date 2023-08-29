Лайф публикует видео с могилы Пригожина
Опубликовано видео с места похорон основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина
Лайф публикует кадры с Пороховского кладбища в Санкт-Петербурге, где несколько часов назад прошла закрытая церемония прощания с Евгением Пригожиным, погибшим 23 августа при крушении самолёта.
Видео с места похорон основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина © LIFE
Создателя ЧВК "Вагнер" похоронили рядом с отцом. Близкие оставили на его могиле рамку с фрагментом стихотворения Иосифа Бродского "Натюрморт".
Лайф напоминает, что самолёт главы ЧВК "Вагнер" Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, все погибли. По данным Flightradar24, бизнесджет начал резко снижаться в последние секунды полёта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед трагедией Пригожин прибыл на родину из Африки.
LIFE