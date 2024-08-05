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5 августа, 16:08

Власти Украины расстроились из-за решения Мали разорвать дипотношения

В МИД Украины назвали недальновидным решение Мали разорвать дипотношения

В украинском МИД отреагировали на заявление Мали, принявшей решение разорвать дипломатические отношения в связи с поддержкой Киевом террористов в республике. На Украине посчитали данное действие недальновидным и поспешным, отметив, что оставляют право принять меры реагирования в ответ.

"Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.

В ведомстве добавили, что решение о разрыве дипотношений якобы было принято без должной проверки и изучения имеющихся фактов, а также без предоставления весомых доказательств.

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Напомним, ранее стало известно, что Мали разрывает дипотношения с Украиной из-за поддержки боевиков-туарегов. По мнению Бамако, действия Киева квалифицируются как поддержка международного терроризма и нарушение суверенитета. Лидеры Мали намерены обратиться в международные органы с целью призвать к ответственности страны, оказывающие помощь Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andreas Wolochow

Мария Любицкая
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