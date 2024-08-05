Власти Украины расстроились из-за решения Мали разорвать дипотношения

В украинском МИД отреагировали на заявление Мали, принявшей решение разорвать дипломатические отношения в связи с поддержкой Киевом террористов в республике. На Украине посчитали данное действие недальновидным и поспешным, отметив, что оставляют право принять меры реагирования в ответ.

"Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.

В ведомстве добавили, что решение о разрыве дипотношений якобы было принято без должной проверки и изучения имеющихся фактов, а также без предоставления весомых доказательств.